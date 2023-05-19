Шавкат Мирзиеев провел переговоры с Си Цзиньпином в Сиане

Шавкат Мирзиеев, Си Цзиньпин

CentralAsia (UZ) - Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай начался 18 мая с двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

Встреча с участием делегаций двух стран прошла в резиденции «Шэньси» в городе Сиань.

В начале встречи Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума и «пожелал больших успехов на предстоящих президентских выборах в Узбекистане».

В свою очередь, президент Узбекистана поздравил главу КНР с успешным проведением политических мероприятий и переизбранием на высшие государственные посты страны.

Были обсуждены вопросы повестки узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства «в новую эпоху».

Отмечены последовательное выполнение достигнутых договорённостей, нарастающая динамика двусторонних контактов, укрепление политического диалога и взаимная поддержка по ключевым вопросам.

Отдельное внимание уделено плодотворному обмену опытом и практическим мерам сотрудничества в области борьбы с бедностью, в том числе путём реализации социально значимых проектов в сфере сельского хозяйства, землепользования, малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, повышения качества медицинских услуг и профессионального образования.

Обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. Речь идёт о продвижении совместных проектов, прежде всего в области создания современных промышленных мощностей, инвестиционных и высокотехнологичных предприятий.

По итогам бизнес-форума, проведённого накануне, подписаны соглашения и достигнуты договорённости о реализации перспективных проектов общей стоимостью 25 млрд долларов.

«Особое внимание уделено реализации полномасштабной программы инвестиционно-технологического сотрудничества по развитию альтернативной энергетики, которая предусматривает строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, производство фотоэлектрических панелей, электрооборудования, трансформаторов, аккумуляторов, а также цифровизацию управления и подготовку специалистов», — говорится в сообщении.

Обсуждены возможности углубления кооперации в производстве автомобилей нового поколения — запуска современных заводов по выпуску электромобилей и машин с гибридным двигателем.

Подчёркнута важность проработки проектов в смежных отраслях. В частности, создание высокотехнологичного кластера по производству электротехнической продукции на основе глубокой переработки меди, лития и редкоземельных металлов.

Кроме того, отмечена взаимная заинтересованность в углублении и расширении кооперации в производстве пластмасс, химической продукции, изделий из металлов, продовольственных товаров, строительных материалов, готового текстиля, создание биотехнологического кластера и многие другие.

Дана высокая оценка нынешнему уровню плодотворного финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом «Шёлковый путь», а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Определены совместные мероприятия по раскрытию потенциала сотрудничества регионов двух стран, включая трансформацию Сырдарьинской области в «территорию передовых инноваций».

С учётом возобновления активных контактов и авиасообщения будет проработан вопрос проведения первого Форума городов и регионов в Узбекистане.

Обозначены целевые ориентиры сбалансированного увеличения взаимного товарооборота, который за последние годы вырос в два раза.

Подчёркнута важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

В гуманитарной сфере выражено единое мнение о необходимости активизации сотрудничества в области образования и туризма, проведения взаимных дней культуры, искусства и кино, а также расширения программ в области традиционной медицины, лечения глазных и других заболеваний, производства вакцин и фармацевтических препаратов.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.

Лидер Узбекистана пригласил главу Китая посетить страну с визитом, оно было с благодарностью принято.