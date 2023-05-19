Шавкат Мирзиеев провел переговоры с Си Цзиньпином в Сиане

- Узбекистан, политика
- 10:20, 19 мая 2023
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CentralAsia (UZ) - Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай начался 18 мая с двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.
Встреча с участием делегаций двух стран прошла в резиденции «Шэньси» в городе Сиань.
В начале встречи Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума и «пожелал больших успехов на предстоящих президентских выборах в Узбекистане».
В свою очередь, президент Узбекистана поздравил главу КНР с успешным проведением политических мероприятий и переизбранием на высшие государственные посты страны.
Были обсуждены вопросы повестки узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства «в новую эпоху».
Отмечены последовательное выполнение достигнутых договорённостей, нарастающая динамика двусторонних контактов, укрепление политического диалога и взаимная поддержка по ключевым вопросам.
Отдельное внимание уделено плодотворному обмену опытом и практическим мерам сотрудничества в области борьбы с бедностью, в том числе путём реализации социально значимых проектов в сфере сельского хозяйства, землепользования, малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, повышения качества медицинских услуг и профессионального образования.
Обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. Речь идёт о продвижении совместных проектов, прежде всего в области создания современных промышленных мощностей, инвестиционных и высокотехнологичных предприятий.
По итогам бизнес-форума, проведённого накануне, подписаны соглашения и достигнуты договорённости о реализации перспективных проектов общей стоимостью 25 млрд долларов.
«Особое внимание уделено реализации полномасштабной программы инвестиционно-технологического сотрудничества по развитию альтернативной энергетики, которая предусматривает строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, производство фотоэлектрических панелей, электрооборудования, трансформаторов, аккумуляторов, а также цифровизацию управления и подготовку специалистов», — говорится в сообщении.
Обсуждены возможности углубления кооперации в производстве автомобилей нового поколения — запуска современных заводов по выпуску электромобилей и машин с гибридным двигателем.
Подчёркнута важность проработки проектов в смежных отраслях. В частности, создание высокотехнологичного кластера по производству электротехнической продукции на основе глубокой переработки меди, лития и редкоземельных металлов.
Кроме того, отмечена взаимная заинтересованность в углублении и расширении кооперации в производстве пластмасс, химической продукции, изделий из металлов, продовольственных товаров, строительных материалов, готового текстиля, создание биотехнологического кластера и многие другие.
Дана высокая оценка нынешнему уровню плодотворного финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом «Шёлковый путь», а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Определены совместные мероприятия по раскрытию потенциала сотрудничества регионов двух стран, включая трансформацию Сырдарьинской области в «территорию передовых инноваций».
С учётом возобновления активных контактов и авиасообщения будет проработан вопрос проведения первого Форума городов и регионов в Узбекистане.
Обозначены целевые ориентиры сбалансированного увеличения взаимного товарооборота, который за последние годы вырос в два раза.
Подчёркнута важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».
В гуманитарной сфере выражено единое мнение о необходимости активизации сотрудничества в области образования и туризма, проведения взаимных дней культуры, искусства и кино, а также расширения программ в области традиционной медицины, лечения глазных и других заболеваний, производства вакцин и фармацевтических препаратов.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
Лидер Узбекистана пригласил главу Китая посетить страну с визитом, оно было с благодарностью принято.