В Монголии стартовали мероприятия по популяризации китайской чайной культуры

CentralAsia (MNG) - В четверг в Китайском культурном центре в Улан-Баторе стартовала серия мероприятий по популяризации китайской чайной культуры, приуроченная к приближающемуся Международному дню чая.

Серия мероприятий, спонсируемых Министерством культуры и туризма Китая и Посольством Китая в Монголии, включает в себя фотовыставку, посвященную истории и культуре чая Китая, выставку чайных сервизов и чаев, семинар по чайной культуре и чайную церемонию. дорога, выставка китайского чайного искусства Shaanxi Fucha, дегустация чая и другие мероприятия.

«Древний «Великий чайный путь» открыл торговую дорогу между двумя странами в духе мира, дружбы, открытости и терпимости», — сказал Ли Чжи, советник по культуре посольства Китая в Монголии и директор Китайского культурного центра в Монголии. Улан-Батор, во время церемонии открытия.

Раднаабазар Алтангерел, директор Департамента соседних стран МИД Монголии, сказал на церемонии открытия, что культурно-гуманитарное сотрудничество является важной частью двусторонних отношений и сотрудничества в целом между двумя соседями.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2019 году провозгласила 21 мая Международным днем чая, а «Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае» были добавлены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2022 году.

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