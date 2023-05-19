Global Times: Монголия

CentralAsia (MNG) - Этой весной на трансграничную передачу в Монголии приходится 42% пыльной погоды на севере Китая: ученые

Используя передовое моделирование загрязнения воздуха (APM) и спутниковую технологию дистанционного зондирования, китайская исследовательская группа обнаружила, что среди частых погодных явлений, связанных с песком и пылью в Китае этой весной, средний вклад Монголии в пыльную погоду составил 42 процента, а вклад Такла-Макан Пустыня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая составила 26 процентов.

Под руководством Хуана Цзяньпина, академика Китайской академии наук и профессора Ланьчжоуского университета, команда объединила данные наземных наблюдений и данных спутникового дистанционного зондирования и использовала машинное обучение для эффективного улучшения эффекта прогнозирования пыли.

Исследователи также использовали улучшенную численную модель в сочетании с моделью траектории распространения, наземными наблюдениями из нескольких источников и данными спутникового дистанционного зондирования для определения источников и путей переноса пыли в северном Китае. Метод анализа траектории концентрации и веса также используется для расчета вклада различных источников песка в песчано-пыльную погоду.

Чен Сию, ведущий автор статьи и профессор Ланьчжоуского университета, отметил, что с января на севере Китая произошло 12 пылевых процессов, а количество пыльных процессов с 2023 года является максимальным за тот же период почти за десятилетие. Среди них пыльные явления с 19 по 24 марта и с 9 по 11 апреля достигли уровня песчаной бури.

В этих явлениях преобладали две погодные системы: холодный фронт и монгольский циклон, который вызвал образование большого участка песка в Монголии и способствовал переносу песка и пыли через границу, что привело к кратковременным сильным песчаным бурям в северном Китае. По мере того, как холодный фронт продвигался на юг, песок и пыль также распространялись на юг, что привело к сильному загрязнению бассейна реки Янцзы, отметил Чен.

Результат, являющийся важным достижением в изучении причин и механизма распространения пыльной погоды, был опубликован в последнем выпуске журнала Advances in Atmospheric Sciences, профессионального академического журнала Института физики атмосферы Китайской академии наук.

Это исследование предоставляет Китаю важную научную основу для прогнозирования песчаных бурь и борьбы с ними, а результаты показывают, что крайне важно ускорить совместную китайско-монгольскую борьбу с опустыниванием и содействовать межправительственному международному сотрудничеству в области изменения климата.

Хуанг сказал, что исследовательская группа в настоящее время проводит крупномасштабные комплексные полевые эксперименты по наблюдению для разработки схем параметризации образования песка ветровой эрозии на различных подстилающих поверхностях, чтобы повысить точность моделирования песчаной пыли. На основе машинного обучения и данных из нескольких источников была разработана система прогнозирования мелкодисперсной пыли с высоким пространственным и временным разрешением.

Реализация этого исследования улучшит раннее выявление пыльной погоды, улучшит систему предупреждения и прогнозирования стихийных бедствий из мелкодисперсной пыли, эффективно улучшит совместное предотвращение и борьбу с пыльной погодой и ее вторичными бедствиями в Китае, а также будет способствовать прогнозированию стихийных бедствий в Китае. .

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