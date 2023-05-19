Центральная Азия и Китай должны вместе противостоять угрозам «цветных революций», навязанных извне, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Страны Центральной Азии и Китай должны вместе противостоять угрозам «цветных революций», навязанных извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане (Китай), сообщает Синьхуа.

«Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать «цветные революции», придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким «трем силам» как терроризм, сепаратизм и экстремизм», - сказал китайский лидер, подчеркнув необходимость поддержания всеобщей безопасности.

Си заявил, что Китай и страны Центральной Азии должны углублять стратегическое взаимное доверие и всегда предлагать четкую и решительную поддержку друг другу по вопросам, представляющим коренные интересы, таким как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие.

В своем программном выступлении Си Цзиньпин сделал предложение из восьми пунктов, от расширения экономических связей до укрепления культурных обменов и сохранения мира в регионе.

«Китай готов использовать саммит как возможность и тесно сотрудничать со странами Центральной Азии, чтобы сотрудничество между Китаем и Центральной Азией было хорошо спланировано, эффективно реализовано и неуклонно развивалось», - сказал Си.

Председатель КНР заявил, что для укрепления механизмов сотрудничества Китай предлагает создать механизмы встреч и диалога в сферах промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, управления чрезвычайными ситуациями, образования и политических партий.

По словам Си Цзиньпина, будут приняты дополнительные меры по упрощению процедур торговли и обновлены двусторонние инвестиционные соглашения, чтобы вывести объем торговли на новый уровень.

«Что касается улучшения связности, Китай увеличит объем трансграничных грузоперевозок, поддержит строительство международного транспортного коридора через Каспийское море, ускорит модернизацию портов, создаст узлы грузовых поездов Китай-Европа и будет поощрять бизнес к строительству зарубежных складов в Центральной Азии», - сказал Си.

Что касается энергетического сотрудничества, Китай предлагает создать партнерство в области развития энергетики между Китаем и Центральной Азией, ускорить строительство линии D газопровода «Китай-Центральная Азия», увеличить торговлю нефтью и газом, развивать сотрудничество в области энергетики по всей производственной цепочке и активизировать сотрудничество в области новой энергетики и мирного использования ядерной энергии.

Китай готов продвигать сотрудничество в области зеленых инноваций со странами Центральной Азии, сказал Си Цзиньпин, сославшись на обработку почвы, водосберегающее орошение и создание высокотехнологичных предприятий и парков информационных технологий в Центральной Азии.

По словам Си Цзиньпина, для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в области сокращения бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего числа местных рабочих мест. Китай предоставит 26 млрд юаней (около 3,72 млрд долларов США) финансовой поддержки и безвозмездной помощи странам Центральной Азии.

«Что касается культурных обменов, Китай пригласит страны Центральной Азии к участию в программе «Культурный шелковый путь», построит больше центров традиционной медицины и будет способствовать запуску специальных поездов для культурного туризма», - сказал глава КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал.

«Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом», - сказал он.

Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов активизировать обмен концепциями и практикой модернизации со странами Центральной Азии, синергизировать стратегии развития и прилагать совместные усилия для содействия модернизации шести стран.

Саммит «Китай - Центральная Азия» 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.