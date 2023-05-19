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Следующий саммит «Центральная Азия – Китай» пройдет в 2025 году в Казахстане
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Следующий саммит «Центральная Азия – Китай» пройдет в 2025 году в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию. Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году», - говорится в сообщении.

Лидеры Китая и Центральной Азии договорились о проведении заседаний в таком формате каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси) с 18 по 19 мая.

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