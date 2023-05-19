Китай безвозмездно предоставит $3,72 млрд помощи странам Центральной Азии, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Пекин предоставит центральноазиатским государствам финансовую поддержку и безвозмездную помощь на 26 млрд юаней (около $3,72 млрд). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем программном выступлении на саммите «Центральная Азия — Китай», сообщает Xinhua.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в области сокращения бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего числа местных рабочих мест. Китай предоставит 26 млрд юаней (около 3,72 млрд долларов США) финансовой поддержки и безвозмездной помощи странам Центральной Азии», - сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал.

«Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом», - сказал он.

Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.

Председатель КНР заявил, что Китай готов активизировать обмен концепциями и практикой модернизации со странами Центральной Азии, синергизировать стратегии развития и прилагать совместные усилия для содействия модернизации шести стран.

Саммит «Китай - Центральная Азия» 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.