Узбекистан начал сезонный импорт электроэнергии из Таджикистана

CentralAsia (UZ) - 12 мая между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и компанией «Барки Точик» подписано соглашение на поставку электроэнергии. Об это сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.

«Известно, что с 2018 года действует практика экспорта электроэнергии, произведенной в летний мелиоративный период, в Узбекистан, что, в свою очередь, служит увеличению стока природных вод, поступающих в водоемы нашей страны», – говорится в сообщении.

В связи с этим, в целях поддержания баланса энергетических и водных ресурсов в Узбекистане, а также обеспечения потребителей электроэнергией 12 мая 2023 года между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и компанией «Барки Точик» подписано соглашение на поставку электроэнергии с мая по сентябрь текущего года.

В АО «Национальные электрические сети Узбекистана» уточнили, что между компанией и «Барки точик» было заключено соглашение и подписан договор на импорт электроэнергии в мае-сентябре 2023 года в объеме 1285,0 млн. кВт*ч.

Там также напомнили, что согласно письму от 13 июля 2020 года ОАО «Барки Точик» с 16 июля 2020 года частично приостановило подачу электроэнергии в Узбекистан. Это было связано с тем, что уровень воды реки Вахш снизился на 50% и как следствие уровень воды на Нурекской ГЭС в водохранилище уменьшился на 10 метров по сравнению с 2019 годом.