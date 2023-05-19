Мирзиеев выдвинул несколько инициатив на саммите «Центральная Азия – Китай»

Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул несколько инициатив на прошедшем первом саммите «Центральная Азия – Китай».

Как сообщает пресс-служба президента РУз, Мирзиеев в своем выступлении отметил, что в условиях непростой международной ситуации нынешняя встреча приобретает особое значение.

«Наши страны, преодолев испытания пандемии, столкнулись с негативными последствиями глобального кризиса доверия. Серьезные разрывы в устойчивых транспортно-логистических цепочках, что особенно чувствительно для Центральной Азии, вызовы продовольственной и энергетической безопасности, риски социальной напряженности на фоне растущего импорта инфляции и другие проблемы требуют от нас более тесной координации и практического взаимодействия», – отметил глава нашего государства.

Он добавил, что сегодня Центральная Азия – это сплоченный и сильный регион, открытый к диалогу и полномасштабному партнерству.

Мирзиёев отметил необходимость налаживания взаимодействия между ведущими «мозговыми» центрами шести стран для разработки стратегических подходов, комплексных рекомендаций и решений, «прорывных» проектов регионального и глобального масштаба. В качестве дискуссионной платформы он предложил провести в следующем году в Самарканде первую Международную экспертную конференцию по вопросам сопряжения национальных стратегий развития.

Президент Узбекистана отдельно остановился на вопросах формирования условий для устойчивого развития стран региона, где центральное место отводится эффективной борьбе с бедностью.

«Уверен, что принятие и реализация совместной программы с конкретными задачами по повышению уровня жизни и развитию территорий, прежде всего сельских районов, будут поддержаны нашими народами и станут общим вкладом в достижение Целей Повестки дня до 2030 года», – сказал лидер Узбекистана.

Мирзиеев выступил за дальнейшее формирование Нового экономического диалога и усиление взаимосвязанности, достижение двукратного увеличения товарооборота стран региона с Китаем к 2030 году. Реализацию данной задачи предложено обеспечить за счет сбалансированного роста взаимных поставок промышленных товаров и сельхозпродукции, создания эффективной торгово-логистической инфраструктуры и современных оптово-распределительных сетей, внедрения систем «зелёного» и экспресс-коридоров, общих платформ электронной коммерции.

Для формирования благоприятных рамочных условий и правовой базы президент Узбекистана предложил рассмотреть возможность принятия многостороннего Соглашения о содействии взаимной и поощрении инвестиций.

Он также обратил внимание на то, что вопросы углубления промышленной кооперации, привлечения цифровых технологий и внедрения инноваций могут быть эффективно решены в рамках прямых межрегиональных контактов с провинциями Китая.

Было предложено в этом году провести в Узбекистане Форум и выставку городов и регионов шести стран для налаживания практического сотрудничества, укрепления побратимских и партнерских отношений.

«Стратегическое значение имеет развитие безопасных и кратчайших транспортных коридоров, соединяющих Китай с нашим регионом, с выходом на Европу, Ближний Восток и Южную Азию. Приоритетным проектом возрождения «Великого шелкового пути» является Транс-Евразийская магистраль, важными составляющими которой станут автомобильная и железная дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", – заявил мирзиеев.

В качестве первоочередной задачи он определил обеспечение сопряжения национальных программ развития транспортных коммуникаций и разработка на этой основе единой долгосрочной Стратегии.

Особое внимание Мирзиёев предложил уделить вопросам сотрудничества по климатической повестке и «зелёной» энергетике.

«К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это действительно очень серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран», - подчеркнул глава Узбекистана.

С учетом технологического лидерства Китая в области солнечной, ветряной и гидроэнергетики, а также действующих финансовых инструментов он предложил наладить более тесное научно-практическое партнерство в альтернативной энергетике.

Кроме того, была обозначена готовность к плодотворному сотрудничеству в решении экологических проблем Приаралья, защите биоразнообразия, сохранении ледников и почвы, внедрении водосберегающих технологий.

Президент Узбекистана дал высокую оценку нынешнему уровню регионального диалога по вопросам стабильности и безопасности, поддержав глобальную инициативу Китая, основанную на принципах неделимости безопасности и мирного развития в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

«Считаем важным в полной мере использовать платформы диалога Контактной группы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и стран-соседей Афганистана для выработки согласованной позиции и принятия мер по недопущению гуманитарной катастрофы в этой стране», – подчеркнул лидер Узбекистана.

Он также отметил важность продолжения регулярного проведения гуманитарных обменов, выставок, концертов и гастролей, совместных спортивных мероприятий, с широким вовлечением молодежи. В этой связи предложено в следующем году вместе провести Форум молодых талантов.

Подводя итог, Мирзиеев подчеркнул, что наши страны являются стратегическими партнерами и надежными друзьями.

«И сегодня, в условиях усиливающегося противостояния и непредсказуемости в международных отношениях, мы оказываем взаимную поддержку и вместе строим процветающее будущее для наших народов», – сказал президент.

В этой связи была поддержана инициатива китайской стороны о регулярном проведении встреч для укрепления дружбы и партнерства государств Центральной Азии и Китая. Была выражена уверенность в том, что плодотворные результаты сегодняшнего саммита послужат укреплению добрососедских отношений и всестороннего сотрудничества, процветанию наших стран и народов.

По итогам заседания главы государств подписали Сианьскую декларацию саммита «Центральная Азия – Китай». В завершение мероприятий саммита состоялась церемония посадки лидерами деревьев.