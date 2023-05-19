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Дождливая погода сохранится в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 20-22 мая сохранятся дожди с грозами, сильные дожди прогнозируются на западе, северо-западе, в центре и на юге, сообщает «Казгидромет».

«Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны», - говорится в прогнозе.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики – шквал. В целом температура воздуха по стране повысится, но на северо-западе и севере ночью на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.

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