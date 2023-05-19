Токаев предложил на базе «Хоргоса» учредить продовольственный хаб

Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Выступая на саммите «Центральная Азия – Китай» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал девять приоритетных направлений сотрудничества, среди которых торговля, логистика, энергетика, сельское хозяйство и водные ресурсы, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул, что за годы независимости в Казахстан привлечено более $23 млрд инвестиций из Китая. И накануне стороны подписали на инвестфоруме соглашения на сумму $22 млрд. Президент заверил, что «казахская сторона приложит все усилия для выполнения этих соглашений».

«Объем казахско-китайской торговли достиг $31 млрд, и мы с председателем Си договорились увеличить ее до $40 млрд», - сказал глава государства.

«Исходя из общих интересов», он представил приоритетные направления сотрудничества Китая и Центральной Азии, которые, по мнению Токаева, требуют совместных усилий.

Первым направлением он назвал увеличение товарооборота. За прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив $8 млрд, «в обозримой перспективе» Казахстан планирует довести этот показатель до $15 млрд. А товарооборот с Китаем к 2030 году будет доведен до $100 млрд.

«Важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям», - отметил президент.

Он сообщил, что планируется строительство второго сухого порта на границе Казахстана и Китая совместно с китайскими инвестиционными партнерами.

Вторым приоритетным направлением глава государства назвал дополнительные возможности роста взаимной торговли в сфере электронной коммерции.

«Недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы. Китайские интернет-гиганты, например, как Alibaba Group и JD COM, имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции», - сказал Токаев, добавив, что вчера Казахстан уже открыл национальный павильон на платформе JD COM»

Токаев предложил всем партнерам размещать свои товары на таможенных складах Казахстана «для логистического удобства». Президент уверен, что это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно.

«Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы С5+Сhina», - добавил он.

Также Токаев считает важным развивать транспортно-логистическую инфраструктуру. Важным шагом в этом направлении он видит «скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе». Кроме того, будет планомерно увеличиваться пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, внедряя цифровые решения и модернизируя инфраструктуру.

«Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута», - отметил Токаев и пригласил китайских партнеров к расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов.

Большие перспективы, по мнению Токаева, также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран.

«Четвертое – углубление промышленной кооперации. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии. Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи предлагаю разработать План промышленной кооперации ЦА-КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона», - продолжил президент Казахстана.

Огромными перспективами, по его мнению, обладает и развитие автомобилестроения. Токаев сообщил, что вчера были подписаны соглашения о запуске в Казахстане мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей, также ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций.

«Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли», - отметил глава государства и пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана.

Еще одним, пятым, перспективным направлением Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, в частности, в нефтегазовом секторе. Он напомнил, что в рамках наращивания экспорта казахстанской нефти планируется повысить пропускную способность нефтепровода «Казахстан – Китай», также «на повестке» вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов «Атырау – Кенкияк», «Кенкияк – Кумколь» и увеличение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год.

«Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд кубометров в год. Надеемся на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба», - сказал Токаев.

Помимо этого, приоритетным является и сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Токаев заверил, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции.

«В свою очередь мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга», - сказал глава государства.

Исходя из общих интересов, он предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе международного центра торговли «Хоргос», а отдельное внимание – уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК.

Что касается эффективного использования трансграничных водных ресурсов, то здесь Токаев видит важным последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации, на примере Китая, который «в этой сфере достиг впечатляющих успехов».

«Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу», - сказал президент Казахстана.

Восьмым перспективным направлением глава государства видит развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма. В этой связи он выразил уверенность, что подписанное с Китаем соглашение о безвизовом режиме «будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами». В целом же Токаев предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

«Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии», - уверен он.

Также он сообщил, что в городе Сиань открывается генеральное консульство Казахстана.

Наряду с этим, по его словам, «важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью наших стран».

Говоря о региональной безопасности и стабильности, президент подчеркнул, что Казахстан «не приемлет превращения региона в арену геополитического противостояния», однако текущая ситуация в международной политике «требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики». Вместе с тем он считает, что одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона по-прежнему представляет ситуация в Афганистане, поэтому важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране, наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН.

В завершение Токаев выразил надежду, что все высказанные на саммите предложения найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации. И предложил провести второй саммит «Центральная Азия – Китай» в Казахстане.

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