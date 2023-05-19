Досрочные президентские выборы обойдутся Узбекистану в $15 млн

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CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на заседании 19 мая утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных выборов президента, намеченных на 9 июля, передает «Фергана».

Общие расходы составят 174,13 млрд сумов ($15 млн).

Как было заявлено на заседании, эта сумма на 41% меньше, чем выделялось на организацию предыдущих президентских выборов в 2021 году — тогда расходы составили 300 млрд сумов ($26 млн).

Сумма средств, выделяемых на проведение общепартийных мероприятий и предвыборной агитационной кампании, утверждена в объеме 19,655 млрд сумов ($1,65 млн), или по 4,914 млрд сумов ($428 тысяч) на каждого из четырех зарегистрированных кандидатов. В 2021 году на эти цели направляли 15,4 млрд сумов ($1,3 млн) или по 3,097 млрд ($270 тысяч) на каждого участника выборов. Напомним, тогда претенднтов на должность президента страны было пятеро.

Согласно смете, почти 82% расходов пойдут на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.

Из этих средств 76% должны составить компенсационные выплаты членам окружных и участковых избирательных комиссий, основную часть которых представляют учителя, врачи и активные граждане.

По данным ЦИК, в 2019 году при организации и проведении выборов в представительные органы власти (кенгаши народных депутатов) было сэкономлено 19,8% средств, выделенных из госбюджета, на выборах президента 2021 года — 26% и на референдуме по Конституции в новой редакции в 2023 году — 13,5%. К слову, последний на последний по времени плебисцит было выделено 182,38 млрд сумов ($15,9 млн).

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на выборах зарегистрированы сам нынешний президент (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия «Миллий тикланиш»), Абдушукур Хамзаев — от Экологической партии, Улугбек Иноятов — от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова — от партии «Адолат».