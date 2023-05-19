В Алматы осудили 24 участника январских беспорядков 2022 года

CentralAsia (KZ) - Суд №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 25 участников январских беспорядков 2022 года. Один из этих людей ранее скончался, поэтому уголовное дело в его отношении прекратили, сообщили в городском суде, передает Informburo.kz.

Согласно материалам дела, подсудимые совершили кражи в особо крупном размере с незаконным проникновением в помещения, угоны транспорта, хищения оружия и боеприпасов, нападали на представителей власти с повреждением и уничтожением их имущества.

Кроме того, подсудимые незаконно проникли на охраняемые объекты, в том числе на опасный производственный объект, что причинило значительный ущерб.

«При назначении наказания учитывали полное и частичное признание вины, отсутствие судимости, личность, молодой возраст, поведение до и после правонарушений, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности правонарушений, а также факт их совершения в условиях ЧП», – отметили в суде.

Всех подсудимых амнистировали. 20 человек приговорили к лишению свободы условно на сроки от девяти месяцев до года и девяти месяцев. Четверых освободили от наказания.

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