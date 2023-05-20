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Эрдоган заявил, что не будет переизбираться на третий срок в случае победы на выборах
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по действующему законодательству он не сможет избираться на третий срок в случае его победы на выборах 28 мая. Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли возглавлять Турцию до 2033 года.

«Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс завершится», — сказал Эрдоган в интервью CNN.

В прошлом году турецкая оппозиция говорила, что Эрдоган не может выдвигаться на новый срок, потому что в 2018 году, после принятия новой Конституции и спустя четыре года нахождения на посту, он досрочно переизбрался.

Минюст Турции счел, что Эрдоган имеет право переизбираться в президенты, так как юридически, согласно новым поправкам, участвовал только в одних выборах, а не в двух, потому что его сроки «обнулились».

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

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