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Белоруссия начала строить укрепления на границе с Украиной, - СМИ

CentralAsia (CA) -  На границе Белоруссии и Украины появились оборонительные укрепления. Как сообщает «Беларускі Гаюн», в 10 км от Гомеля заметили «зубы дракона» — бетонные противотанковые надолбы. Расстояние от места их установки до границы с Украиной составляет около 20 км.

Кроме того, недалеко от места, где выстроили «зубы дракона» идет строительство, предположительно, фортификационных сооружений, отмечает издание. На выезде из поселка Калинино заметили специальную технику.

С чем связана установка на территории Белоруссии «зубов дракона», неизвестно. В Гомеле, напоминает «Беларускі Гаюн», проходят учения территориальной обороны.

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