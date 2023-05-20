Казахстан потратил около $125 тысяч на карты с тремя новыми регионами

Новая политико-административная карта Казахстана

CentralAsia (KZ) - На составление новой политико-административной карты Казахстана правительство потратило 56 млн тенге (почти $125 тысяч). Об этом на брифинге объявили представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики, сообщает Informburo.

Чиновники уточнили, что на указанную сумму обновили географические карты шести областей, план-схемы областных центров и общую политическую карту страны.

По словам замглавы ведомства Асета Турысова, после образования трех новых областей в 2022 году перед министерством стояла задача актуализировать политическую карту Казахстана и тематические карты шести регионов: новообразованных Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, чьи границы изменились.

«Проделав большую работу, наши коллеги в итоге создали политико-административную карту Казахстана масштабом 1:1 500 000. Обновлены карты Карагандинской, Алматинской областей и Восточной-Казахстанской областей, созданы карты Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в масштабе 1:1 000 000. Также обновлены и созданы план-схемы городов, таких как Караганда, Семей и Усть-Каменогорск, в масштабе 1:25 000, и план-схемы городов Жезказган, Конаев и Талдыкорган в масштабе 1:10 000», — рассказал Турысов.

Заместитель председателя Комитета геодезии и картографии Ашимов пояснил, что главной трудностью при составлении новой карты стали сжатые сроки.

«Любая работа бывает нелегкой, естественно, есть свои трудности. У нас были сжатые сроки, но тем не менее силами наших профессионалов, специалистов из подведомственного предприятия карты были выполнены в срок и предоставлены заказчику», — подчеркнул чиновник.

Турысов, в свою очередь, отметил, что во время составления карты сотрудники ведомства объездили практически всю страну и подняли все архивные данные.

«Это не просто карты. Очень важна точность карт, так как есть озера, горы, леса, поэтому необходимо отобразить их географически, чтобы приграничные районы понимали, где они находятся. У нас есть целый комитет, есть подведомственные организации, которые являются большим фондом картографии. У нас недавно приняли закон, в котором были отрегулированы многие нормы. Это дало толчок отрасли», — резюмировал вице-министр.

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