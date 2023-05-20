В Иране казнили трёх участников антиправительственных протестов

CentralAsia (CA) - В Иране привели в действие смертный приговор в отношении трёх человек, участвовавших в общенациональных антиправительственных протестах в 2022 году, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Все трое были осуждены за причастность к стрельбе во время протестов в ноябре 2022 года в Исфахане, в результате которой погибли трое сотрудников службы безопасности.

Сообщается, что обвиняемые имели связь с террористической группировкой «Муфакин».

По информации правозащитной организации Amnesty International, обвиняемых пытали и осудили несправедливо.

По данным источников ООН, в этом году в Иране казнили не менее 200 человек, сообщает BBC.

Иран охватили протесты после смерти 22-летней курдской иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов в сентябре 2022 года. Девушку арестовала полиция нравов, следящая за соблюдением иранских законов о дресс-коде. Её задержали из-за неправильно надетого хиджаба. Официальные ведомства утверждают, что у Амини случился инсульт, после чего она умерла в больнице, однако протестующие полагают, что Махса Амини скончалась из-за побоев.

В протестах приняли участие иранцы из всех слоев общества, что стало одним из самых серьёзных вызовов Исламской Республике со времён революции 1979 года.

В марте 2023 года судебные власти Ирана помиловали 22 тысячи человек, принимавших участие в антиправительственных протестах. Однако лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не уточнил, за какой период помиловали людей и предъявляли ли им обвинения.