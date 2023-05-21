Глава ЧВК «Вагнер» и Минобороны России объявили о взятии Бахмута. В Украине отрицают потерю города

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CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута в Донецкой области, бои за который шли с июля 2022 года. 20 мая Пригожин опубликовал видео, где он с бойцами ЧВК стоит на фоне разрушенных кварталов города. Через несколько часов его пресс-служба также опубликовала кадры водружения флагов на зданиях в разных районах.

«20 мая 2023 года, 20.05.2023, сегодня в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — сказал он на видео. По словам предпринимателя, операция по взятию города длилась 224 дня.

Бизнесмен заявил, что до 25 мая бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», сказал он.

Пригожин поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, «которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию», а также президента Владимира Путина «за возможность и высокую честь защищать свою родину».

Минобороны России в ночь на 21 мая заявило, что «освобождение» Артемовска (советское название Бахмута, так российские власти называют город), завершено.

В ведомстве отметили, что в захвате Бахмута участвовали штурмовые отряды ЧВК «Вагнера», а также артиллерия и авиация Южной группировки войск российской регулярной армии. Пригожин в своей речи заявил, что город штурмовали только его наемники: «Здесь не было, как рассказывал [представитель Минобороны Игорь] Конашенков, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе».

Президент РФ Владимир Путин поздравил наемников и российских военных со взятием города. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили российские информационные агентства. Утром 21 мая аналогичное сообщение появилось на сайте Кремля. «Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — говорится в распространенном заявлении.

В свою очередь, украинские военные и чиновники не подтверждали сдачу Бахмута. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в своем телеграм-канале, что в Бахмуте «тяжелые бои, ситуация критическая». По ее словам, украинские военные держат оборону в районе Самолет. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления о том, что российские силы взяли Бахмут под свой полный контроль, «неправдой». Он также утверждал, что украинская армия ведет операцию по окружению города. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посчитал, что Пригожин, заявляя о взятии Бахмута, пытался перебить информационный фон вокруг визитов Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и на саммит G7. 21 мая Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что бои за город продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута, передает Reuters.

Как сообщает издание, на вопрос журналистов, которые обратились к нему за комментарием перед его встречей с президентом США Джо Байденом на саммите G7 в Японии. Зеленского спросили, остается ли Бахмут под контролем Киева. В ответ он сказал: «Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. Это трагедия. На этом месте ничего нет».

Позже в пресс-службе Зеленского заявили, что журналисты неправильно процитировали президента. «Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортера: «Россияне заявили, что взяли Бахмут». Ответ президента: «Думаю, нет». Таким образом президент опроверг взятие Бахмута», — заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.