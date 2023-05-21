В Грузии задержали несколько человек, протестующих против авиасообщения с Россией
- Азия и мир, общество
- 10:12, 21 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Полиция Грузии задержала несколько человек, митингующих в Тбилисском международном аэропорту, сообщает Georgia Today.
По предварительным данным, людей задержали на фоне демонстраций после посадки первого за четыре года самолёта из России. Количество задержанных и их личности пока не установили.
Организатором митингов выступила партия "Дроа", лидером которой является депутат грузинского парламента Элен Хоштария.
В 2019 году российское правительство запретило прямые рейсы из России в Грузию. 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил это правило.
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