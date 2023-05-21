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В Казахстане покажут документальный фильм «Золотая дружба» о визите Токаева в Китай
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Документальный фильм «Золотая дружба» о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев в Китай покажут республиканские каналы 21 мая, сообщает телерадиокомплекс главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику.

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