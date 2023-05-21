В Казахстане покажут документальный фильм «Золотая дружба» о визите Токаева в Китай
Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - Документальный фильм «Золотая дружба» о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев в Китай покажут республиканские каналы 21 мая, сообщает телерадиокомплекс главы государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения