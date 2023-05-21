В Казахстане покажут документальный фильм «Золотая дружба» о визите Токаева в Китай

Казахстан, политика

11:16, 21 мая 2023

Просмотров: 242

Касым-Жомарт Токаев CentralAsia (KZ) - Документальный фильм «Золотая дружба» о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев в Китай покажут республиканские каналы 21 мая, сообщает телерадиокомплекс главы государства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения