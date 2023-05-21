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Более 145 человек стали жертвами циклона в Мьянме

CentralAsia (CA) -  Более 145 человек стали жертвами тропического циклона «Мокко», который обрушился на Мьянму с 16 мая. Об этом сообщает Reuters.

Наибольший урон стихия нанесла территории западного штата Ракхайн, где в настоящее время проживают беженцы. Ветер со скоростью до 210 км/ч разрушил дома, мосты и объекты связи, а также вызвал шторм, затопивший столицу Ситтве.

Издание отмечает, что по данным местных СМИ в результате бедствия погибли более 145 человек. Однако правозащитные организации страны утверждают, что из-за нехватки продовольствия и необходимых медикаментов число жертв могло увеличилось до 400 человек.

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