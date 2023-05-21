Более 145 человек стали жертвами циклона в Мьянме
- Азия и мир, общество
- 12:20, 21 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Более 145 человек стали жертвами тропического циклона «Мокко», который обрушился на Мьянму с 16 мая. Об этом сообщает Reuters.
Наибольший урон стихия нанесла территории западного штата Ракхайн, где в настоящее время проживают беженцы. Ветер со скоростью до 210 км/ч разрушил дома, мосты и объекты связи, а также вызвал шторм, затопивший столицу Ситтве.
Издание отмечает, что по данным местных СМИ в результате бедствия погибли более 145 человек. Однако правозащитные организации страны утверждают, что из-за нехватки продовольствия и необходимых медикаментов число жертв могло увеличилось до 400 человек.
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