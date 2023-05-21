Китай планирует упростить въезд для граждан Узбекистана

Шавкат Мирзиеев, Си Цзиньпин

CentralAsia (UZ) - Китай планирует упростить въезд в страну для граждан Узбекистана. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи президента Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпиня 18 мая, передает «Газета.uz».

Стороны отметили, что подписанное в 2019 году соглашение между правительствами стран об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов «открыло широкие перспективы для укрепления двусторонних отношений и развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Китайская сторона высоко оценивает 10-дневную политику безвизового въезда в Узбекистан для граждан КНР и готова принять меры по упрощению въезда граждан Узбекистана в Китай, говорится в заявлении.

Отметим, что с марта 2021 года граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней. Граждане Узбекистана сейчас для поездки в Китай должны оформлять визу.

Китай готов полностью поддержать вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и оказать необходимую помощь в этом.

«Узбекистан твёрдо поддерживает принцип „одного Китая“ и подтверждает, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Подтверждая, что он не будет вести никаких официальных обменов с Тайванем и твёрдо поддерживает мирное развитие отношений по обе стороны Тайваньского пролива и все усилия, предпринимаемые китайским правительством для осуществления национального воссоединения», — следует из заявления.

Китай готов расширить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Узбекистана и ускорит утверждение карантинных разрешений для отдельных категорий сельхозпродукции и продуктов животноводства.

Узбекистан приглашает китайские компании к участию в проектах по солнечной, ветровой и гидроэнергетике в Узбекистане. Узбекская сторона готова внедрять китайские технологии и капитал, проводить локализацию проектов возобновляемой энергетики и производства сопутствующего оборудования в Узбекистане, совместно обучать специалистов.

«Обе стороны будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильную работу газопровода Китай-Центральная Азия и поставки в соответствии с согласованным планом», — отмечается в заявлении.

Узбекистан и Китай считают, что железнодорожный проект «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» имеет историческое значение для укрепления связи между двумя странами и регионом. Стороны удовлетворены завершением ТЭО проекта и готовы совместно содействовать доработке и подготовке к началу строительства железной дороги.

Обе стороны готовы ускорить строительство транспортного коридора Китай-Центральная Азия, содействовать железнодорожным контейнерным перевозкам «Китай-Центральная Азия», обеспечить бесперебойную работу автомагистрали Китай-Таджикистан-Узбекистан и увеличить объём грузоперевозок.

Напомним, главы Узбекистана и Китая приняли Программу развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между двумя странами на 2023−2027 годы, а также 41 документ по сотрудничеству, в том числе:

финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;

о создании мультимодального логистического центра;

об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе «Узбекистон темир йуллари»;

о создании Агроинновационного парка;

о создании биотехнологического кластера;

о расширении телекоммуникационной инфраструктуры «Узбектелекома»;

о производстве автомобилей совместно с компанией EXEED;

о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией BYD Auto Industry и другие.

Отмечается, что 17 мая в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Пекин было подписано соглашение с Китаем введении безвизового режима для своих граждан в обе стороны. Ожидается, что срок пребывания без визы составит 30 дней с момента пересечения границы.