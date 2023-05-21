Байден на саммите G7 объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн. Что в него входит?

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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн, передает Reuters.

Пентагон подтвердил выделение Украине дополнительной помощи по безопасности для покрытия критических потребностей.

Помощь стоимостью до 375 млн долларов выделяется путем применения особого президентского полномочия, которое позволяет изымать оборудование со складов Министерства обороны для Украины без дополнительных процессов согласования.

Новый пакет включает:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

Боеприпасы ракетных систем с лазерным наведением;

Боеприпасы для разрушения;

Бронированные мостовые системы;

Бронированные санитарные машины;

Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

Техника логистического обеспечения;

Тепловизионные системы;

запасные части и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности помощи», – говорится в сообщении Пентагона.

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 млрд долларов военной помощи.