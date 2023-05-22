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Пригожин назвал сроки полного выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Глава ЧВК «Вагнер» и Минобороны России объявили о взятии Бахмута. В Украине отрицают потерю города

CentralAsia (CA) -  Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что с 1 июня «вагнеровцы» закончат выход из Бахмута. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram.

«Мы, как я и заявил вчера, передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 числа (мая) покидаем зону боевых действий... С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет - до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - заявил Пригожин.

В этом контексте он сказал, что «Вагнер» не будет в ближайшие два месяца вести наступательные действия - в том числе, на Хромово и Ивановское под Бахмутом.

«Это задача Министерства обороны», - сказал он.

Пригожин заявил, что все дальнейшие задачи будут выполнять подразделения Минобороны РФ. ЧВК «Вагнер» выходит в полевые лагеря.

20 мая Пригожин объявил о взятии Бахмута. Минобороны России в ночь на 21 мая заявило, что «освобождение» города, завершено. В Украине отрицают потерю Бахмута.

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