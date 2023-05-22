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Премьер-министр Индии Моди призвал реформировать ООН
Нарендра Моди (Narendra Modi)
Нарендра Моди (Narendra Modi)

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на заседании G7 в Хиросиме призвал к реформе ООН, так как международная организация в настоящее время не отражает нынешние реалии мира, передает The Economic Times.

«Это вопрос анализа. Почему нам приходится говорить о мире и стабильности на разных форумах? Почему ООН, которая была создана с идеей установления мира, сегодня не преуспевает в предотвращении конфликтов? Почему ООН даже не приняла определения терроризма? Если вдуматься, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века»,— сказал Моди.

По мнению премьер-министра, организация также должна отражать голоса стран глобального юга. Если реформ не будет, а в ООН и ее Совете Безопасности так и продолжат просто говорить о предотвращении конфликтов, организация останется «говорильней», считает Моди.

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