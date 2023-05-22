В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.