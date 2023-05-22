В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Азия и мир, общество
- 10:49, 22 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.
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