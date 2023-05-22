экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com