Военные полигоны. Сколько земли и за какую плату арендует Россия в Казахстане?

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CentralAsia (KZ) - На территории Казахстана в настоящее время функционирует три испытательных полигона общей площадью свыше 8,6 млн гектаров, которые сдают в аренду России. Там постоянно присутствуют порядка 900 российских военнослужащих, сообщает Tengrinews.kz.

В начале мая депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил отдать эти земли под сельскохозяйственные нужды.

«С 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 млн гектаров за символическую плату в 1050 тенге ($2,35) за гектар, которая, кстати, не изменялась с 2005 года. (...) У нас в стране сложилась парадоксальная ситуация, Казахстан, занимая 9-е место в мире по занимаемой площади, не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодьях. Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов», - аргументировал он.

Как сообщили в Министерстве обороны РК в ответе на официальный запрос редакции, речь идет:

об испытательном полигоне Сары-Шаган, раскинувшемся на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау (площадь - 6 млн 985 тыс. 316 гектаров);

929-м государственном летно-испытательном центре на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей (площадь - 1 млн 322 тыс. 398 гектаров);

и четвертом государственном центральном межвидовом полигоне в Западно-Казахстанской области (площадь - 292 тыс. 825 гектаров).

Общая площадь арендуемых Россией полигонов составляет 8 млн 600 тыс. 539 гектаров (для сравнения: это больше, чем территория Австрии или Объединенных Арабских Эмиратов).

В Минобороны сообщили, что по каждому из вышеперечисленных полигонов имеются ратифицированные международные договоры и соглашения об условиях их использования и аренды (первое такое соглашение датируется 22 января 1993 года). Стоимость аренды составляет 2,33 доллара за каждый гектар (около 1046 тенге по актуальному курсу). Получается, что аренда всей площади приносит государству доход в 20 млн 39 тыс. 255 долларов, или более 10 млрд тенге.

Датой возможного окончания международных договоров и соглашений по аренде полигонов в Минобороны РК назвали 27 июля 2030 года. При этом в ведомстве уточнили, что действие договоров и соглашений продлевается каждые 10 лет, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменно не уведомит другую сторону о своем желании прекратить их действие. Кроме того, действие договоров приостанавливается, если стороны не пришли к согласованному решению об условиях аренды полигонов или в случае несоблюдения ими условий договоров.

Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники (зенитных изделий, противоракетных и авиационных средств). При этом на их территории присутствуют порядка 900 российских военнослужащих.

«Периодичность испытаний средств противовоздушной обороны, как правило, 5-6 испытаний в год, а авиационной техники - в среднем 15-20 испытаний в месяц. В ходе испытаний используются твердотопливные ракеты без боевой части», - уточнили в Минобороны.

Воздействие военно-испытательных полигонов на окружающую среду изучают специалисты в области государственного экологического контроля - в соответствии с требованиями и положениями, предусмотренными Экологическим кодексом Казахстана.

На вопрос, в чем заключается практическая выгода и польза для нашей страны и ее граждан от использования территорий под военные полигоны, в Минобороны ответили следующее:

«Россия является стратегическим партнером Казахстана и союзником по ОДКБ. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, на приобретение которых у Казахстана есть приоритетное право. Кроме того, арендная плата поступает в бюджет республики», - говорится в ответе.

В военном ведомства также прокомментировали предложение депутата.

«Согласно положениям международных договоров о порядке использования испытательных полигонов командование полигона совместно с акиматами определяет порядок использования казахстанской стороной участков территории полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также при оказании помощи в ликвидации стихийных бедствий», - ответили в Минобороны на предложение депутата.

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