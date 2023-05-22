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Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена в воскресенье из Сирии в Душанбе, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана.

«В соответствии с поручением президента Эмомали Рахмона 21 мая вторая группа граждан Таджикистана из 104 человек, состоящая из женщин, подростков и малолетних детей, была возвращена домой спецрейсом из Сирии», - сказал собеседник агентства. По его данным, все эти женщины и дети содержались в сирийских лагерях, многие из них жены погибших боевиков террористических организаций.

По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан были доставлены пять граждан Казахстана - мать и четверо детей.

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