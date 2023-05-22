Неделя в Узбекистане будет тёплой, местами ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В понедельник днём по Узбекистану ожидается сухая и по-летнему тёплая погода. Со вторника такая погода сохранится почти по всей стране, лишь по крайним восточным районам 23−24 мая местами возможны кратковременные дожди с грозами, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха будет в пределах +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — +36…+38.

Влияние антициклона, находящегося над территорией Казахстана, незначительно снизит температурный фон середины недели. Дневная температура воздуха будет в пределах +25…+30 градусов, а к концу рабочей недели вновь повысится до +31…+33.

23−24 мая в отдельных районах страны ожидается усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным позёмком.

В течение всей недели по горным районам ожидается слабая неустойчивость с локальными грозовыми дождями.

В Ташкенте в понедельник и до конца недели без осадков, лишь завтра ночью и утром возможен слабый дождь, гроза. 23−24 мая возможно усиление ветра до 12−14 м/с. Температура воздуха в понедельник днём будет в пределах +31…+33 градусов, в остальные дни — в пределах +26…+30 градусов.