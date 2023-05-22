ISW: ЧВК «Вагнер», вероятно, захватил западные админграницы Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:20, 22 мая 2023
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|Предыстория: Глава ЧВК «Вагнер» и Минобороны России объявили о взятии Бахмута. В Украине отрицают потерю города
CentralAsia (CA) - Наемники ЧВК «Вагнера», вероятно, захватили западные административные границы Бахмута, где оставались украинские войска. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в сводке в ночь на 22 мая.
По мнению экспертов, заявления с украинской стороны о контроле «незначительной» части города - «молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю».
«На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута», - говорится в сводке.
При этом сообщается, что вероятный захват города не повлияет украинские контратаки к северу или югу от Бахмута. И не влияет на контроль Украины над коммуникационными линиями вокруг города.
Выводы института:
ISW ранее прогнозировала, что наступательные операции Вагнера, вероятно, достигнут кульминации после нескольких месяцев истощающих городских боев, и маловероятно, что Вагнер продолжит боевые действия за пределами Бахмута в его нынешнем истощенном состоянии.
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