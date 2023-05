ISW: ЧВК «Вагнер», вероятно, захватил западные админграницы Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Наемники ЧВК «Вагнера», вероятно, захватили западные административные границы Бахмута, где оставались украинские войска. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в сводке в ночь на 22 мая.

По мнению экспертов, заявления с украинской стороны о контроле «незначительной» части города - «молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю».

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута», - говорится в сводке.

При этом сообщается, что вероятный захват города не повлияет украинские контратаки к северу или югу от Бахмута. И не влияет на контроль Украины над коммуникационными линиями вокруг города.

Выводы института:

ISW ранее прогнозировала, что наступательные операции Вагнера, вероятно, достигнут кульминации после нескольких месяцев истощающих городских боев, и маловероятно, что Вагнер продолжит боевые действия за пределами Бахмута в его нынешнем истощенном состоянии.

Президент США Джо Байден заявил 21 мая, что США будут обучать украинских пилотов полетам на самолетах четвертого поколения, включая F-16, для укрепления обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

Русские войска продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.

Российские силы продолжали наступательные операции на линии фронта Донецк-город-Авдеевка, но не добились поддающихся проверке территориальных завоеваний.

Сообщается, что украинские силы нанесли глубокий удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске Запорожской области ракетой Storm Shadow.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что по состоянию на 20 мая в Украине действуют семь полков и четыре батальона из Чечни.