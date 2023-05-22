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Эммануэль Макрон завершил государственный визит в Монголию
// AFP - LUDOVIC MARIN

CentralAsia (MNG) -  Президент Французской Республики Эммануэль Макрон завершил государственный визит в Монголию. В рамках визита Президенты Монголии и Франции провели официальные переговоры, а Монголия и Французская Республика приняли Совместное заявление.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанес визит вежливости Президенту Франции Эммануэлю Макрону, а высокий гость завершил государственный визит знакомством с музеем Чингисхана.

Несмотря на краткость, этот визит президента Франции Эммануэля Макрона имеет особое значение для отношений двух стран. Это был первый исторический визит главы французского государства в Монголию.

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