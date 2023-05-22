Турецкие компании хотят построить текстильную фабрику в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель Мэра столицы по вопросам социальной сферы, экологического развития, загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды З.Төмөртөмөө принял представителей турецких компаний “Samir textile” и “Bircan textile”.

В свою очередь представители турецких компаний сообщили, что собираются реализовать проект текстильной фабрики в столичном районе Чингэлтэй и попросили оказать поддержку этому проекту, который направлен на поддержку малых и средних предприятий, сферы услуг и создание рабочих мест.

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