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В Казахстане ожидаются дожди с грозами и град

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 23-25 мая сохранятся дожди с грозами, на юго-востоке – град, а в горных районах – снег, сообщает «Казгидромет».

«Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града. Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря», - сообщают синоптики.

В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха: в западных регионах до +29…+34 °С, на северо-западе до +25…+30 °С, на севере до +23…+28 °С, основной фон температуры на юге +23…+31 °С, на востоке, на юго-востоке +15…+25 °С.

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