Макрон заявил, что Монголия будет поставлять критически важные металлы во Францию

G7 Summit in Hiroshima

CentralAsia (MNG) - ПАРИЖ (Reuters) - Монголия будет поставлять во Францию критически важные металлы, необходимые для ее энергетического перехода, заявил президент Эммануэль Макрон в воскресенье во время первого в истории визита в Улан-Батор действующего президента Франции.

«Мы решили вместе работать над укреплением нашего энергетического суверенитета за счет поставок важнейших металлов из вашей страны, которая обладает этим ресурсом», — сказал он на пресс-конференции с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, назвавшим Францию своим «третьим соседом».

Макрон добавил, что партнерство с ядерной группой Orano, которая работает над разработкой уранового рудника в Монголии, будет иметь ключевое значение. Макрон остановился в Монголии на обратном пути с G-7 в Японии.

Почти 80% всего экспорта Монголии идет в Китай, но богатая полезными ископаемыми страна работает над расширением торговых и горнодобывающих отношений за пределы своих двух крупных соседей, Китая и России, и надеется стать мостом между Европой и Азией.

Редкоземельные минералы необходимы для многих высокотехнологичных производственных процессов и используются в электромобилях, ветряных турбинах, портативной электронике, микрофонах и динамиках.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения