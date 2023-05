Raven Banner продает азиатские боевики и ужастики «Trigger», монгольский хоррор «Aberrance» и «Day Zero»

CentralAsia (MNG) - Канадский специалист по жанрам Raven Banner Entertainment заключила сделки на филиппинский боевик-триггер Trigger, монгольский хоррор Aberrance и филиппинский зомби-фильм Day Zero.

«Триггер» режиссера Ричарда Сомеса («Мы не умрем сегодня вечером») с Арджо Атайде в главной роли был предварительно продан компании Lighthouse для немецкоязычных территорий и готовится к участию в известных фестивалях в конце этого года. В фильме Атайде играет выписанного ветерана с посттравматическим стрессовым расстройством, который оказывается втянутым в войну другого рода, когда торговец наркотиками ищет его защиты от отряда линчевателей смерти.

Монгольский хоррор Aberrance — полнометражный дебют Баатара Батсуха, проданный Freestyle в США. В фильме, недавно показанном SXSW, рассказывается о разлученной паре, которая отправляется в лес только для того, чтобы столкнуться с темными силами.

Кроме того, зомби-экшн-ужастик Джоуи Де Гузмана Day Zero был продан в США (Well Go USA), Японии (Pflug), Франции (Factoris Films), Великобритании (The Movie Partnership), Германии (Lighthouse), Скандинавии (Take One). ), Южная Корея (Jaye Entertainment) и Польша (Art-House). Он рассказывает о бывшем элитном солдате, который сбегает из тюрьмы, чтобы найти свою семью после вспышки зомби.

