экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывший глава КНБ Казахстана Масимов подал апелляцию после приговора о госизмене
Карим Масимов
Карим Масимов
Предыстория: Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов осужден на 18 лет тюрьмы

CentralAsia (KZ) -  Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили в пресс-службе суда Астаны, передает Informburo.kz

«Подали апелляцию, но дело в апелляционный суд ещё не поступило. Так как дело рассматривалось под грифом «Совершенно секретно», другая информация не подлежат разглашению», – сообщили в городском суде.

Апелляционную жалобу подали также бывшие заместители Масимова.

В конце апреля суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий.

8 января 2022 года в КНБ сообщили, что задержали бывшего председателя ведомства Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». Позже КНБ показал изъятые у Масимова предметы роскоши.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com