Бывший глава КНБ Казахстана Масимов подал апелляцию после приговора о госизмене

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили в пресс-службе суда Астаны, передает Informburo.kz

«Подали апелляцию, но дело в апелляционный суд ещё не поступило. Так как дело рассматривалось под грифом «Совершенно секретно», другая информация не подлежат разглашению», – сообщили в городском суде.

Апелляционную жалобу подали также бывшие заместители Масимова.

В конце апреля суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий.

8 января 2022 года в КНБ сообщили, что задержали бывшего председателя ведомства Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». Позже КНБ показал изъятые у Масимова предметы роскоши.

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