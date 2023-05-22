Бывший глава КНБ Казахстана Масимов подал апелляцию после приговора о госизмене

CentralAsia (KZ) - Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили в пресс-службе суда Астаны, передает Informburo.kz
«Подали апелляцию, но дело в апелляционный суд ещё не поступило. Так как дело рассматривалось под грифом «Совершенно секретно», другая информация не подлежат разглашению», – сообщили в городском суде.
Апелляционную жалобу подали также бывшие заместители Масимова.
В конце апреля суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий.
8 января 2022 года в КНБ сообщили, что задержали бывшего председателя ведомства Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». Позже КНБ показал изъятые у Масимова предметы роскоши.