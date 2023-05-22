Монголия принимает 23-ю Азиатскую олимпиаду по физике с участием 29 команд из 27 стран

CentralAsia (MNG) - Под эгидой президента Монголии в Улан-Баторе стартовала 23-я Азиатская олимпиада по физике (APhO), ставшая знаменательным событием, проводимым в рамках инициативы «Годы посещения Монголии».

Создание APhO восходит к 2000 году, когда она была первоначально организована в Индонезии. После успешной организации в 2008 году Монголия с гордостью берет на себя эту ответственность во второй раз за 15 лет.

На открытии олимпиады президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил глубокое уважение народа к науке и ученым. Он подчеркнул, что Азиатская олимпиада по физике является платформой, на которой блестящие студенты могут соревноваться, общаться и обмениваться знаниями и опытом.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что значение олимпиады заключается в укреплении дружеских отношений между отличниками, воодушевлении отдельных личностей, формировании интереса к науке у молодежи и воспитании будущих лидеров. Он пожелал всем участникам успешной Азиатской олимпиады по физике.

Во время церемонии открытия министр Энх-Амгалан Лувсанцэрэн из Министерства образования и науки озвучил цели принимающей страны в отношении Олимпиады. К ним относятся оценка качества физического образования, воспитание молодых талантов в области физики, содействие возможностям профессионального роста, содействие культурному пониманию и популяризация монгольского наследия.

Министр подчеркнул, что Олимпиада служит платформой для повышения международного присутствия и репутации Монголии. Кроме того, он объявил, что физическое оборудование, созданное монгольскими учеными специально для Азиатской олимпиады по физике, позже будет использоваться более чем в 300 средних школах. Кроме того, он подчеркнул, что более 600 общеобразовательных школ будут обеспечены физическим оборудованием.

Президент Азиатской олимпиады по физике Леонг Чуан Квек сказал: «Я благодарен и рад, что Монголия решила на этот раз организовать олимпиаду в этом году лицом к лицу. APhO не столько о получении высших наград, сколько о дружбе. Друзья, которых вы заведете сейчас и встретите спустя годы. Поэтому я надеюсь, что вы воспользуетесь этой редкой возможностью, чтобы установить новые связи и представить свою собственную культуру. В конце концов, мы все простые земляне».

Азиатская олимпиада по физике более престижна и конкурентоспособна, чем Международная олимпиада по физике, из-за высокого рейтинга участников. Всего в олимпиаде принимают участие 29 команд из 27 стран, в том числе две команды из Монголии. Республика Болгария и Малайзия участвуют в качестве наблюдателей.

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