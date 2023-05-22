Франция и Монголия договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны и энергетики - Елисейский дворец

CentralAsia (MNG) - Франция и Монголия договорились укреплять сотрудничество в области политики, обороны, энергетики и экономики, говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в Улан-Батор.

Макрон прибыл в монгольскую столицу в воскресенье после саммита G7 в Японии, что стало его первым визитом в Монголию.

Французского лидера приветствовал президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

«Две страны подтвердили свое прочное партнерство», — говорится в заявлении Елисейского дворца, добавив, что Макрон и Хурэлсух договорились «укреплять сотрудничество между двумя странами в области политики, обороны, гражданской безопасности, экономики, торговли, инвестиций, энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях, технологиях, индустриализации, образовании, а также в науке, культуре и спорте».

Между тем, в воскресенье Le Figaro сообщила, что Макрон посетил Монголию с целью продвижения интересов тамошних энергетических проектов, в частности французской уранодобывающей компании Orano, которая добивается получения лицензии на добычу на одном из крупнейших монгольских месторождений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения