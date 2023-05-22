ЕБРР продвигает новый формат розничной торговли в Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогает внедрять новые форматы розничной торговли в Монголии, поддерживая расширение Digital Concept, оператора магазинов у дома.

Компания Digital Concept, управляющая франчайзинговой сетью магазинов повседневного спроса GS25, воспользуется банковским кредитом в размере до 18 млн долларов США для открытия 63 новых магазинов к концу 2023 года и финансирования строительства пищевой фабрики и логистического центра.

Финансирование Банка послужит основой для инвестиционной программы компании, направленной на открытие более 100 новых магазинов в год до 2027 года в столице страны Улан-Баторе, а также в городах Дархан и Эрдэнэт.

В рамках программы будет реализована популярная корейская модель мини-маркета GS25, введены новые стандарты пищевой розничной торговли в стране, а монгольским покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания, предметов повседневного обихода, а также свежих продуктов и напитков.

В рамках проекта Digital Concept объединится с местным колледжем для создания инклюзивной программы обучения для существующих и новых сотрудников компании. Это обеспечит доступ к сертифицированным программам обучения, необходимым для развития карьеры.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти 2,19 миллиарда долларов США в экономику Монголии в рамках 132 проектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения