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Директор по образованию Всемирного банка и эксперты посетили Монголию

CentralAsia (MNG) -  Глобальная практика WB Education в Монголии.

Директор Глобальной практики образования Группы Всемирного банка Хайме Сааведра и эксперты Всемирного банка в области образования встретились с начальником Главного управления образования Ням-Очиром Төмөр-Очир и экспертами сектора Национального института образования.

В ходе встречи начальник Главного управления образования Ням-Очир Төмөр-Очир проинформировал о проблемах в сфере образования, возникших из-за «Covid-19», стратегии их преодоления, реализации комплексного плана по устранению пробелов в обучении, а также обсудил результаты проекта «Реформа качества образования», реализованного Всемирным банком в Монголии.

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