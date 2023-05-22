В Узбекистане начиная с сентября ученики 10-11 классов смогут сами выбирать предметы, которые они хотят изучать

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CentralAsia (UZ) - С 2023/2024 учебного года в общеобразовательных учреждениях Узбекистана будут поэтапно внедряться новые образовательные программы, пишет Kun.uz.

При этом будет внедрена практика передачи знаний на основе специализированных программ, соответствующих интересам и способностям учащихся 10-11 классов.

Ученикам 10-11 классов предлагаются на выбор на основе усовершенствованного нового учебного плана, 8 обязательных предметов и 2 факультативных предмета (химия-биология, математика, физика, история-право, родной язык и литература-иностранный язык).