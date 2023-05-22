В Узбекистане приём документов в вузы начнётся с 20 июня

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CentralAsia (UZ) - В текущем году в Узбекистане приём документов в вузы начнётся с 20 июня. Об этом сообщил директор Агентства по оценке знаний и квалификаций Маджид Каримов.

Абитуриенты смогут подать документы с 20 июня до 20 июля включительно.

При этом абитуриенты, сдающие профессиональный (творческий) экзамен, должны подать документы до 10 июля.

В 2022 году онлайн регистрация абитуриентов по процессу приема в государственный вуз осуществлялась через единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) и официальный сайт бывшего Государственного центра тестирования с 20 июня по 20 июля (20 июля включительно), а по направлениям образования бакалавриата, где проводятся профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку, – до 10 июля (10 июля включительно).