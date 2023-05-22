Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией», - Пашинян

- Азия и мир, политика
- 15:52, 22 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией», передает ТАСС.
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении», — сказал Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей». «Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — заключил он.
Пашинян заявил, что миссия ОДКБ не действует на территории страны, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. Если же организация это зафиксирует, то 90% проблем будет снято.
Армения, по словам премьера, выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы.
Пашинян также сообщил, что вопрос участия в военных учениях ОДКБ в Кыргызстане находится на стадии обсуждения.
«Дополнительно будет обсуждаться и вопрос о том, в каком формате и объеме мы будем участвовать», - отметил он.
Учения «Нерушимое братство», которые планировались в Армении, будут проведены в Кыргызстане.