Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения, сообщает News.am.

«Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», - сказал он на пресс-конференции.

Пашинян выразил надежду, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

«Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян указывал, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между республиками.