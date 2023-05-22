К концу июня в Китае количество заражений коронавирусом может достичь 65 млн в неделю

CentralAsia (CA) - Количество заражений коронавирусом в Китае снова растет и может достичь 65 млн в неделю к концу июня. Об этом заявил член Инженерной академии Китая Чжун Наншань в ходе Научного форума региона Большого Залива, сообщает китайский новостной сайт The Paper.

По словам Чжуна, заболеваемость COVID-19 в стране начала снова расти в конце апреля—начале мая, что связано с распространением подварианта вируса XBB 1.9.1. На его долю, по словам Чжуна, приходится сейчас 20–25% новых случаев заражений в Китае. Уже к концу мая темп заболевания в стране, скорее всего, достигнет 40 млн человек за неделю.

В целом, отметил академик, новая волна заболеваний в Китае ожидалась, и власти уже одобрили две вакцины, ориентированные на борьбу именно со штаммами XBB, а еще две будут одобрены в ближайшее время.