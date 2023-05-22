ООН: из-за природных бедствий за последние 50 лет погибли 2 млн человек

CentralAsia (CA) - Природные бедствия (катаклизмы, связанные с погодой и климатом) с 1970 по 2021 год привели к гибели 2 млн человек. За это время произошло 11,7 тыс. природных катаклизмов, которые нанесли ущерб в размере $4,3 трлн. Об этом сообщила всемирная метеорологическая служба ООН, ее доклад приводит AFP.

При этом каждое десятилетие среднегодовой показатель смертности из-за природных бедствий снижается, но экономические потери, наоборот, растут — большинство из них связаны с последствиями штормов.

Больше всего смертей из-за природных катаклизмов происходит в странах Азии — 47% — в основном из-за тропических циклонов. В 2008 году из-за циклона Нарнис погибли 138 тыс. человек. Больше всего людей из-за природных бедствий умирает в Бангладеш: там 281 катаклизм привел в гибели 520 тыс. человек.

По данным ООН, более 90% зарегистрированных смертей из-за природных катаклизмов пришлись на развивающиеся страны. При этом 60% экономических потерь в результате бедствий зарегистрировали в странах с развитой экономикой. Только в США природные бедствия нанесли ущерб в размере $1,7 трлн — это 39% мировых экономических потерь за 51 год.