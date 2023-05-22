В Кремле оценили слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает «КоммерсантЪ».

«В целом ОДКБ — это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов. Организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях. И организация, которая с нашей точки зрения имеет серьезный потенциал в дальнейшему развитию. Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ»,— сказал Песков во время пресс-колла.

Ранее Никол Пашинян допустил, что Армения может приостановить или заморозить членство в ОДКБ. По его словам, если Ереван официально решит выйти из организации, то этой произойдет после того, как он «зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении». Так, по-прежнему открытым остается вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в страну, отметил премьер.

Если же Ереван придет к выводу, что организация больше не действует в Армении, то статус члена ОДКБ будет мешать ему обсуждать вопросы безопасности, в том числе вопросы поставки техники и вооружений, с другими странами, заявил Пашинян.

ОДКБ — региональная международная организация. Она объединяет шесть стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

Об опасениях, что Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян заявил в сентябре 2022 года. Это произошло после того, как организация отказала Еревану в военной помощи на фоне эскалации с Азербайджаном, пообещав отправить в страну мониторинговую миссию.