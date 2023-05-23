Объявлен новый посол Новой Зеландии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Нанайя Махута сегодня объявила о назначении дипломата доктора Джеймса Уэйта следующим послом Новой Зеландии Аотеароа в Монголии.
В настоящее время он является заместителем главы миссии в посольстве Новой Зеландии в Пекине, и эту роль он продолжит выполнять.
«Новую Зеландию и Монголию связывают теплые и давние двусторонние отношения, — сказал Нанайя Махута.
В Монголии есть небольшая новозеландская община, в основном занятая в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, а также работающая в секторе НПО.
На протяжении своей 18-летней карьеры в Министерстве д-р Уэйт занимал несколько оффшорных должностей, в том числе в посольствах Новой Зеландии в Вашингтоне и Джакарте.
Имеет докторскую степень по истории.
Доктор Уэйт немедленно займет свою должность в Пекине.