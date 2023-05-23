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Объявлен новый посол Новой Зеландии в Монголии
Министр иностранных дел Нанайя Махута
Министр иностранных дел Нанайя Махута

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Нанайя Махута сегодня объявила о назначении дипломата доктора Джеймса Уэйта следующим послом Новой Зеландии Аотеароа в Монголии.

В настоящее время он является заместителем главы миссии в посольстве Новой Зеландии в Пекине, и эту роль он продолжит выполнять.

«Новую Зеландию и Монголию связывают теплые и давние двусторонние отношения, — сказал Нанайя Махута.

В Монголии есть небольшая новозеландская община, в основном занятая в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, а также работающая в секторе НПО.

На протяжении своей 18-летней карьеры в Министерстве д-р Уэйт занимал несколько оффшорных должностей, в том числе в посольствах Новой Зеландии в Вашингтоне и Джакарте.

Имеет докторскую степень по истории.

Доктор Уэйт немедленно займет свою должность в Пекине.

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