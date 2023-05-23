Британский зоопарк приветствует рождение находящихся под угрозой исчезновения монгольских диких лошадей

CentralAsia (MNG) - Зоопарк Уипснейд, недалеко от Лондона, празднует два важных пополнения. Этой весной в зоопарке в табуне редких лошадей Пржевальского родились жеребенок-самец по кличке Луужин и еще неназванная самка.

Рождения являются стимулом для международной программы разведения зоопарка, которая поддерживает исчезающую популяцию Пржевальского в дикой природе.

Уроженец Азии, конь Пржевальского неприручен — даже здесь, в Уипснейде, где он беспрепятственно бродит по большому пространству открытых пастбищ. Официально это единственная по-настоящему дикая лошадь на земле с двумя дополнительными хромосомами, которые отличают ее от домашней лошади. Он тоже выглядит характерно, короткий, слегка коренастый светло-коричневого цвета и с короткой хохлатой гривой.

Несмотря на постоянно увеличивающееся количество лошадей Пржевальского в Монголии и Китае, впереди еще много испытаний, поскольку они восстанавливаются в дикой природе. ZSL имеет партнерскую программу в Монголии, помогая защитить вид и его естественную среду обитания.

Директор страны Тунгаа Уламбаяр говорит, что лошади страдают от более экстремальных погодных условий, связанных с изменением климата. «Эти животные в зоопарке пытаются заново приспособиться к своей первоначальной естественной среде обитания, но из-за сильной засухи у нас очень суровые зимы с очень низкими температурами», — говорит она.

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