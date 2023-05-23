Монгольский борец завоевал золотую медаль в Астане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по борьбе 2023 года проходил в Астане, Казахстан, с 9 по 14 апреля 2023 года.

Монголия завершила чемпионат с впечатляющим набором медалей, в том числе с одной золотой, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Благодаря одной золотой, одной серебряной и трем бронзовым медалям мужская сборная Монголии по фристайлу заняла четвертое место с результатом 120. Между тем, женская сборная Монголии заняла шестое место с результатом 117.

Медалисты Монголии:

Золото:

-Лхагвагэрэл Мөнхтөр – 125 кг

Серебро:

-Тулга Төмөр-Очир – 65 кг

-Орхон Пурэвдорж – 62 кг

Отгонтуяа Чинболд – 55 кг

Бронза:

-Ганхуяг Ганбаатар – 92 кг

-Сулдхуу Олонбаяр – 74 кг

-Даваанасан Энх-Амар – 72 кг

-Тувшинтулга Тумэнбилэг – 61 кг

-Болортуяа Бат-Очир – 53 кг

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