Монгольский борец завоевал золотую медаль в Астане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по борьбе 2023 года проходил в Астане, Казахстан, с 9 по 14 апреля 2023 года.
Монголия завершила чемпионат с впечатляющим набором медалей, в том числе с одной золотой, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Благодаря одной золотой, одной серебряной и трем бронзовым медалям мужская сборная Монголии по фристайлу заняла четвертое место с результатом 120. Между тем, женская сборная Монголии заняла шестое место с результатом 117.
Медалисты Монголии:
Золото:
-Лхагвагэрэл Мөнхтөр – 125 кг
Серебро:
-Тулга Төмөр-Очир – 65 кг
-Орхон Пурэвдорж – 62 кг
Отгонтуяа Чинболд – 55 кг
Бронза:
-Ганхуяг Ганбаатар – 92 кг
-Сулдхуу Олонбаяр – 74 кг
-Даваанасан Энх-Амар – 72 кг
-Тувшинтулга Тумэнбилэг – 61 кг
-Болортуяа Бат-Очир – 53 кг