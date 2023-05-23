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Назначен новый постпред Всемирного банка в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Всемирный банк объявил о назначении Тэхёна Ли новым региональным менеджером в Монголии.

Он будет руководить политическим диалогом Всемирного банка с правительством Монголии, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами, а также контролировать реализацию Рамочной программы партнерства Группы Всемирного банка и Монголии на 2021–2025 годы.

С 2013 по 2017 год в качестве старшего экономиста в офисе Всемирного банка в Монголии г-н Тэхён Ли отвечал за макроэкономическую и фискальную политику, развитие финансового сектора, управление государственными финансами, стратегию роста и структурные реформы для поддержки роста Монголии.

Ли имеет степень доктора экономических наук Вашингтонского университета в Сиэтле, США.

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